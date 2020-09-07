شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في بحر العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأسطول الخامس الأمريكي الأحد: إن سلاح البحرية يبحث عن بحار مفقود من حاملة الطائرات نيميتز التابعة له في شمال بحر العرب.

وقال الأسطول في بيان على تويتر: «أعلنت نيميتز عن فقد الرجل عند الساعة 6:47 بالتوقيت المحلي مساء السادس من سبتمبر، ولم يتمكن الأفراد على متن السفينة من العثور عليه بعد البحث في جميع أنحائها».

وكانت حاملة الطائرات نيميتز والسفينة الحربية برينستون المزودة بصواريخ موجهة تجريان عمليات بحث وإنقاذ. ولم يجر الإفصاح عن اسم البحار المفقود وفقاً لسياسة البحرية الأمريكية.

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