شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً للاشتباه بضلوعه في حوادث الطعن في برمنجهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت الشرطة البريطانية الاثنين أنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد أن أفضت سلسلة من حوادث الطعن في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد في مدينة برمنجهام إلى سقوط قتيل وسبعة مصابين.
وقالت شرطة وست ميدلاندز إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عاماً اعتقل في منطقة سيلي أوك بالمدينة الساعة الرابعة صباحاً. وقال المحققون إن عمليات الطعن، التي وقعت في أربعة مواقع على مدى ساعتين، كانت مرتبطة ببعضها لكن ليس لها صلة على ما يبدو بالعصابات أو الإرهاب.
وقال قائد شرطة برمنجهام ستيف جراهام «عمل الضباط أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم على تعقب الرجل الذي نعتقد بأنه مسؤول عن هذه الجرائم الفظيعة».
وأضاف «من الواضح أن هذا تطور مهم ولكن تحقيقنا مستمر. ما زلنا بحاجة إلى التحدث إلى أي شهود رأوا ما حدث ولم يتحدثوا إلينا بعد، أو أي شخص ربما تكون لديه لقطات مصورة أو صور للحوادث أو للمهاجم».
وتوفي رجل يبلغ من العمر 23 عاماً بعد تعرضه للطعن بينما يرقد شاب عمره 19 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 32 عاماً في المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضهما للطعن أيضاً. وأصيب خمسة آخرون بجروح أقل خطورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً للاشتباه بضلوعه في حوادث الطعن في برمنجهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.