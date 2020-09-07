شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 4614 إصابة جديدة بفيروس كورونا و232 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 4614 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و232 وفاة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 634023 إصابة و67558 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل 4614 إصابة جديدة بفيروس كورونا و232 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.