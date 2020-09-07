البنك المركزي المصري يتوقع مستوى تضخم فوق 6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأحد حسبما جاء في بيان للحكومة: إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي 6.2 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعدما تراجع إلى أقل من ستة في المئة منذ فبراير/شباط.

وتحدث عامر عن هذه التوقعات خلال اجتماع لإطلاع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على آخر التطورات الاقتصادية.

وحدد البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عند 9 في المئة (±3%). وخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس /آذار ولم يغيرها منذ ذلك الحين. (رويترز)