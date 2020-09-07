شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي المصري يتوقع مستوى تضخم فوق 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الأحد حسبما جاء في بيان للحكومة: إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي 6.2 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020 بعدما تراجع إلى أقل من ستة في المئة منذ فبراير/شباط.
وتحدث عامر عن هذه التوقعات خلال اجتماع لإطلاع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على آخر التطورات الاقتصادية.
وحدد البنك المركزي معدل التضخم المستهدف عند 9 في المئة (±3%). وخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس /آذار ولم يغيرها منذ ذلك الحين. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي المصري يتوقع مستوى تضخم فوق 6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.