مقتل عسكريين اثنين وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط أمريكي بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

وفى وقت سابق، كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أن الولايات المتحدة شنت إجمالي 46 غارة جوية لإضعاف حركة "الشباب" المتشددة في الصومال هذا العام، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

© Sputnik . Yuri Abramochkin . مقديشو الصومال

وقال مدير الشؤون العامة في "أفريكوم" الكولونيل كريس كارنز في بيان أورده (راديو شابيلي) الصومالي إن الجيش الأمريكي يواصل تدريب القوات الصومالية ودعم العمليات بشن غارات جوية دقيقة، مضيفا أن الشباب عدو خطير يشكل تهديدا على الصومال وجيرانه والولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الشباب تهاجم بشكل دوري المواطنين الصوماليين وقوات الجيش والشركاء، منوها بأن القوات الصومالية والولايات المتحدة والشركاء الدوليين يعملون على الحفاظ على الحياة مع زيادة الأمن والاستقرار وفي نهاية المطاف تحقيق الاحتمالية طويلة الأمد بشأن زيادة الرخاء.

وأكدت "أفريكوم" أن الشباب تعتمد على التضليل والأكاذيب وتواصل الحركة نشر المعلومات الكاذبة والتي من بينها الادعاء الخاطيء هذا الأسبوع بمقتل قوات أمريكية في هجوم.