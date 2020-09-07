الشيف نصرت يتبرع بـ 60 ألف دولار لضحايا انفجار مرفأ بيروت

وأطلق الشيف الشهير حملة بعنوان "كلنا عائلة واحدة"، لدعم ضحايا الانفجار، وخصص إيرادات ليلة السبت من أحد فروع مطاعمه لمساعدة الضحايا. ​ولقيت حملة الشيف التركي دعما من عدد من المشاهير ومنهم لاعبو كرة القدم مارادونا ودروغبا وإيلكاي غوندوغان ولاعب كرة السلة بوبان ودكتور أوز. وبعد انتهاء ليلة السبت، أعلن نصرت عن عائدات المطعم التي تبرع بها والتي بلغ مجموعها 442،761.79 ليرة تركية، أي ما يعادل 60 ألف دولار. كما أعلن انه سيستمر بدعم الحملة، وكتب في حسابه عبر "إنستغرام": "أحبك يا لبنان، نحن عائلة واحدة إلى الأبد".

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