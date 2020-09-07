الخارجية الروسية: لافروف يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق

موسكو-سبوتنيك. وجاء على صفحة الخارجية الروسية على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "في دمشق، تم لقاء سيرغي لافروف مع الرئيس السوري بشار الأسد".

وهذه هي الزيارة الأولى للافروف إلى سوريا منذ فبراير/ شباط 2012، وأعلن الإعلام السوري، في وقت سابق، عن وصول وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف إلى دمشق.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، في لقاء مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الذي يزور العاصمة دمشق، إن سوريا مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية في البلاد.

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وقال الأسد في بداية الاجتماع: "أعلم أنه كان لديكم لقاء مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية وأنكم تمكنتم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مقبول للطرفين للعديد من القضايا"، مشددا "مهتمون بجدية في إنجاح الاستثمارات".

من جانبه، أشار بوريسوف إلى أن روسيا "تقدر تقديرا عاليا علاقات الشراكة القائمة بين بلدينا".

وأشار الأسد إلى أهمية الزيارة في ضوء التعاون الثنائي، مركّزا على أن "الزيارة تتم بعد أيام قليلة من تجديد مجلس الوزراء".