الأسد: سوريا مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية وهناك تقدم نحو التوصل إلى حل مقبول للعديد من القضايا

وقال الأسد في بداية الاجتماع: "أعلم أنه كان لديكم لقاء مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية وأنكم تمكنتم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل مقبول للطرفين للعديد من القضايا"، مشددا "مهتمون بجدية في إنجاح الاستثمارات".

من جانبه، أشار بوريسوف إلى أن روسيا "تقدر تقديرا عاليا علاقات الشراكة القائمة بين بلدينا".

وأشار الأسد إلى أهمية الزيارة في ضوء التعاون الثنائي، مركّزا على أن "الزيارة تتم بعد أيام قليلة من تجديد مجلس الوزراء".

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وعبر الرئيس السوري عن امتنانه لقيادة الحكومة الروسية "على المساعدات الإنسانية التي تم نقلها إلينا في مكافحة الوضع الوبائي الصعب".

كما شكر روسيا على مساعدتها "طوال فترة الحرب ضد الإرهاب". وقال الأسد: "هذا ينطبق على دعم مكافحة الإرهاب، والدعم السياسي أيضًا".

واستقبل مطار دمشق الدولي يوم أمس الأحد، وفدا روسيًا يقوده نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف، وذلك بهدف إجراء محادثات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم.