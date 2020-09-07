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وذكرت في تقرير لها أن محافظة تعز تصدرت عدد المنازل المتفجرة بـ 149 منزلا، تلتها البيضاء بنحو 124 منزلا، فمحافظة إب التي فجرت فيها الجماعة 120 منزلا يمتلكها معارضون، وذلك بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأشارت الهيئة إلى أن بقية المنازل دمرت في محافظات حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة، الحديدة، أبين، وصعدة، مبينة أن فريقها رصد تدمير ستة منازل أخرى بطرق متنوعة من قبل جماعات مسلحة بينها تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة حقوقية تتهم "أنصار الله" بتفجير المئات من منازل المعارضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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