منظمة حقوقية تتهم "أنصار الله" بتفجير المئات من منازل المعارضين

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وقالت "الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل" إن الجماعة الحوثية دمرت 804 منازل خلال الفترة 1 سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020، مؤكدة أن جميع المنازل التي فجرتها لمعارضيها.

وذكرت في تقرير لها أن محافظة تعز تصدرت عدد المنازل المتفجرة بـ 149 منزلا، تلتها البيضاء بنحو 124 منزلا، فمحافظة إب التي فجرت فيها الجماعة 120 منزلا يمتلكها معارضون، وذلك بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أن بقية المنازل دمرت في محافظات حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة، الحديدة، أبين، وصعدة، مبينة أن فريقها رصد تدمير ستة منازل أخرى بطرق متنوعة من قبل جماعات مسلحة بينها تنظيم "القاعدة" الإرهابي.