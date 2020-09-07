شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى: مهام لجنة النواب بالمغرب تقتصر على الوصول لتفاهمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، أن مهام لجنة مجلس النواب فى اجتماعات المغرب هذين اليومين مُحددة وفقاً لقرار تكليفها، موضحا ، في تصريح صحفي، أن مهام اللجنة يقتصر دورها على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية فقط والرجوع بها إلى مجلس النواب والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أكد بليحق، أنه ليس هناك أي طرح لأسماء أو غير ذلك فدور اللجنة يقتصر على توزيع هذه المناصب السيادية فقط، لافتا إلى أن هذه اللجنة ليست بديلاً عن لجنة الثلاثة عشر الممثلة لمجلس النواب والمنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر والمُعلن عنها سابقاً من قبل مجلس النواب والتي سوف تمثل مجلس النواب في الأيام المقبلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويلتقى وفدا مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة فى المغرب لليومين الثانى على التوالى، وذلك للوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية السبعة على كافة الأقاليم الليبية الثلاثة.