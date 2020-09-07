شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الموريتانية تجلي 71 أسرة متضررة من مياه السيول والأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت السلطات الموريتانية اليوم، 71 أسرة متضررة من المياه والسيول التي غمرت العديد من القرى التابعة لمحافظة كيدي ماغه جنوب البلاد.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية، أن وحدات من الجيش قامت بإجلاء مواطنين عالقين في بيوت غمرتها المياه جراء تقلبات مناخية تشهدها البلاد منذ قرابة الأسبوع.
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