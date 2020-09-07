تونس تسجل 265 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ5041 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت تونس 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 5041 إصابة، وأوضحت وزارة الصحة التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 43 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

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