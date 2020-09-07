شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار شامل بموسكو نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ميخائيل بوجدانوف نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي وبحضور مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية مساء أمس الأحد وفداً مشتركاً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضم أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول دائرة العلاقات السياسية ووفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ضم الدكتور طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية- القيادة العامة، وأنور رجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول دائرة الإعلام.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لهان الاثنين، إنه جرى خلال اللقاء المطول استعراض شامل للأوضاع والتطورات السياسية على الصعيدين الفلسطيني والعربي حيث قدم الوفد الفلسطيني صورة عن لقاء الفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وخاصة ما سمي بصفقة القرن.

وقد أكد الجانب الفلسطيني إصرار شعب فلسطين على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى يتم استعادة كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة واستمرار الجهود لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وثمن الوفد الفلسطيني مواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه جدد ميخائيل بوجدانوف وقوف روسيا الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني لاستعادة كامل حقوقه الوطنية الثابتة، كما جدد دعوة روسيا للفصائل الفلسطينية لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل في موسكو نهاية سبتمبر الجارى، مؤكداً أهمية توحيد الصف الفلسطيني وتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة.