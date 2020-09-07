شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تلتهم خيم المعتصمين فى محافظة ذى قار العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهمت ألسنة لهب ناتجة عن "شرارة كهربائية"، اليوم الاثنين، بعض خيم الاعتصام في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار العراقية
وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع في ساحة اعتصام مدينة الحبوبي بمحافظة ذي قار، ما أسفر عن احتراق بعض خيم الاعتصام المنصوبة في الساحة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأنباء الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع جراء تماس كهربائي".
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