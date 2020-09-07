شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" واعتقال 4 آخرين في كركوك والأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اليوم، الاثنين، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" واعتقال أربعة آخرين بينهم عنصران خطيران، وذلك خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في كركوك والأنبار.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية مباغتة استندت إلى جهد استخباري كبير".

Advertisements

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة عصابات "داعش" أثناء محاولتهما الهرب، واعتقال اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وتابع رسول قائلا "كما قامت قوة أمنية أخرى باعتقال عنصرين إرهابيين من عصابات "داعـش" في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة".