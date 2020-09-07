عبير موسى: البرلمان التونسي لم يناقش الاتفاقات المشبوهة مع تركيا وقطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى المعارض في تونس، إن تونس لم تعد قادرة على تحمل الفوضى السياسية، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش في تونس.
واتهمت رئيسة الحزب الدستورى في مؤتمر صحفى، بعض الأحزاب السياسية بالتخابر مع جهات أجنبية، مؤكدة أن تونس لم تعد قادرة على تحمل الفوضى السياسية.، مضيفة: البرلمان لم يناقش الاتفاقات المشبوهة مع تركيا وقطر.
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