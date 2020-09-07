شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو مازن: جاليتنا بالإمارات ستظل عنصرا بناء ولن تكون جزءا من أزمات عابرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يقدر عاليا الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما ساهمت به خلال العقود الماضية في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والاماراتي.
وعبر المتحدث الرسمي عن ثقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية بوعي أبناء الجالية في دولة الإمارات وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة لتفويت أية محاولات ترمي إلى خلق شرخ بينهم وبين شعوب الدول التي يعيشون معها، معربا عن الإيمان بأن الجاليات الفلسطينية عامة، بما فيها الجالية في دولة الامارات العربية، ستظل عنصرا بناءً ولن تكون جزءا من أية أزمات عابرة تنشأ لهذا السبب او ذاك.
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