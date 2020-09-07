عاهل البحرين يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تعازيه في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في السودان، وأسفرت عن سقوط العديد من الوفيات والمصابين وتدمير العديد من المرافق والممتلكات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم،الاثنين، أن ذلك جاء في برقية تعزية بعثها العاهل البحريني إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، معربا فيها عن تعازيه له ولأسر المتوفين ولشعب السودان الشقيق.. متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ السودان وشعبها من كل سوء ومكروه.



كما بعث ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقيتين مماثلتين إلى مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ولرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك؛ للتعزية في ضحايا الفيضانات.