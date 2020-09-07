كورونا.. 11 وفاة في ليبيا و6 في عمان

إسطنبول/ الخليج 365

سجلت ليبيا، الإثنين، 11 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 6 وفيات، وأعلنت الإمارات عن 470 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسجيل 11 وفاة، و1.085 إصابة بالفيروس، إلى جانب 81 حالة تعاف منه.

وأوضح المركز (حكومي)، في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 18 ألفا و834، منهم 296 متوفى، و2.162 متعاف.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة، 6 وفيات، و256 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 399 مريضا.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 87 ألفا و328، بينها 734 وفاة، و82 ألفا و805 حالات تعاف.

في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 470 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 438 حالة تعاف منه.

وقالت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت إلى 74 ألفا و454، بينهم 390 وفاة، و66 ألفا و533 حالة شفاء.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و309 آلاف، توفي منهم أكثر من 893 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و380 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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