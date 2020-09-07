مقتل اثنين من قادة "داعش" في عملية عسكرية شمالي العراق

إبراهيم صالح/ الخليج 365-

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية عسكرية شمالي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول.

وأفاد البيان بـ"تنفيذ قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب عملية مُباغتة، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة داعش أثناء مُحاولتهما الهرب، وإلقاء القبض على اثنين آخرين في قضاء داقوق جنوبي مُحافظة كركوك (شمال)".

وأوضح أن "قوة خاصة نفذت عملية أخرى، نتج عنها إلقاء القبض على عُنصرين خطرين من داعش، شمال شرقي قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار (غرب)".

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وأضاف أن "العمليتين استندتا إلى جهود استخباراتية كبيرة، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي)"، حسب البيان ذاته.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش"، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.