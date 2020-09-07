تونس.. توقيف 7 أشخاص لعلاقتهم بمنفذي عملية سوسة الإرهابية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن القضاء التونسي، الإثنين، توقيف 7 أشخاص على علاقة بمنفذي العملية الإرهابية التي وقعت في ولاية "سوسة" (شرق)، الأحد، وأسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخر.

وفي تصريح للأناضول، قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، إن "النيابة العمومية أصدرت، مساء الأحد، إذنا بتوقيف 7 عناصر على علاقة مع منفذي العملية الإرهابية في سوسة".

وأضاف السليطي، أنه "تم توقيف العناصر السبعة، وهم زوجة أحد المنفذين، وشقيقي عنصر آخر شارك بالعملية، إضافة إلى 4 عناصر على اتصال بمنفذي العملية".

وأشار أن العناصر الإرهابية الذين تم القضاء عليهم بعد تنفيذ العملية، هم شقيقان من مدينة أكودة في سوسة، والعنصر الثالث من مدينة مكثر بولاية سليانة ( شمال غرب).

ولفت السليطي، أن "العناصر الثلاثة غير مصنفين لدى الوحدات الأمنية كعناصر متشددة".

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والأحد، أعلنت وزارة الداخلية، مقتل عنصر أمن وإصابة زميل له، بعد تعرضهما لعملية دهس (تلاها طعن لهما) من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في ولاية سوسة.

وذكرت أن الوحدات الأمنية تمكنت من القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد عملية تمشيط في موقع العملية.

ومنذ مايو 2011، شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت في 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، قبل أن تتراجع بالسنوات الأخيرة.

ووقع أحد أكثر الهجمات الإرهابية عنفا، في 7 مارس/ آذار 2016، عندما هاجمت عناصر من "داعش" مقر ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش.

وأسفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحا من "داعش"، و12 من القوات التونسية، و7 مدنيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.