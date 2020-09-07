لافروف يزور سوريا لأول مرة منذ 8 سنوات

موسكو/ الخليج 365

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، العاصمة دمشق، في أول زيارة له إلى سوريا منذ نحو 8 سنوات.

ومن المنتظر أن يلتقي لافروف رئيس النظام بشار الأسد، قبل أن يجتمع بنظيره السوري وليد المعلم، حسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وسبق وصول لافروف إلى سوريا، وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، والممثل الخاص للرئيس لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.

وكانت آخر زيارة أجراها لافرورف إلى سوريا في فبراير/ شباط 2012.

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