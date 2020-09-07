الجيش الليبي يسيطر على مروحية تابعة لمليشيا حفتر شرق طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365-

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، السيطرة على مروحية تابعة لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر، شرق العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات "تحرير سرت الجفرة" التابعة للجيش الليبي، للأناضول.

وقال دراه: "تمكنت قوات الجيش من السيطرة على طائرة عامودية تابعة لمليشيات حفتر، بعد هبوطها اضراريًا جنوبي منطقة أبوقرين (شرق طرابلس)".

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وأوضح أن "قائد الطائرة لم يكن موجودا ويرجح أن يكون قد اتجه نحو الصحراء خشية الأسر".

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما لقيا ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين خرقت مليشيا حفتر الهدنة مرتين بإطلاق صواريخ غراد على تمركزات الجيش الليبي.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.