"قلق" فلسطيني على "المعتقلين" بالسجون الإسرائيلية بسبب "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

عبرت هيئات حقوقية ورسمية فلسطينية، الإثنين، عن قلقها على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، إثر تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بينهم.

وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، إن 17 معتقلا مصابا بفيروس كورونا، داخل السجون الإسرائيلية.

واتهم أبو بكر، إدارة السجون الإسرائيلية، بممارسة ما أسماه بـ"سياسة الإهمال"، بحق المعتقلين.

وشكّك في مصداقية الفحوصات التي تجريها إدارة السجون للمعتقلين، مطالبا بـ"تدخل دولي طبي لفحص المعتقلين".

Advertisements

وقال "المجتمع الدولي شريك في جرائم إسرائيل بحق المعتقلين، عبر صمته وبياناته الخجولة بهذا الشأن".

وطالب بسرعة "التدخل لإنقاذ المعتقلين، وخاصة المرضى منهم، والأطفال والنساء".

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4300 معتقل فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و160 قاصرا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.