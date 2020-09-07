شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تشحن قمحاً إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كونتيننتال فارمرز جروب للتصدير الاثنين: إن أوكرانيا ستورد قمحاً للطحين إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاماً، إذ يجري تحميل 60 ألف طن حالياً في ميناء تشورنومورسك البحري والتي من المقرر أن تصل إلى جدة في 17 سبتمبر/أيلول.

وقالت الشركة في بيان إنها فازت بمناقصة توريد الحبوب إلى المشتري الحكومي السعودي مع المساهم فيها الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأوكرانيا من بين كبار مصدري الحبوب في العالم، وتخطط لتصدير 1.75 مليون طن من القمح في الموسم الذي يبدأ في يوليو/تموز 2020 وينتهي في يونيو/حزيران 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تشحن قمحاً إلى السعودية للمرة الأولى منذ 12 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.