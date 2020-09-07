الهند ثاني أكثر دول العالم تضرراً من فيروس «كورونا» بعد أمريكا.

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الهند 4.2 مليون حالة الاثنين، متخطية البرازيل لتصبح ثاني أكثر الدول تضرراً بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتقدم الهند على البرازيل بفارق 70 ألف حالة إصابة بعد تسجيل رقم قياسي للإصابات الاثنين تجاوز 90 ألفاً، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً بالوباء بتسجيل ما يزيد على 6 ملايين حالة إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 90 ألفاً و802 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و204 آلاف و613 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة «إن دي تي في» الهندية - بأنه تم تسجيل 1016 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 71 ألفاً و642 حالة.