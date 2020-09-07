الشرقية للدخان المصرية ترفع أسعار بعض أنواع التبغ والسيجار 25-71%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد الاثنين عن رفع أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بما يتراوح بين 25 في المئة و71 في المئة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار «دخان شعر» ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 جراماً بنسبة 25 في المئة ليصل إلى 40 جنيهاً بدلاً من 32 جنيهاً.

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة لرويترز رداً عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت «نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء علي الدراسة».

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70 في المئة مقابل نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية.