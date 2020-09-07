شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعترض ويدمر مسيّرة «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية صباح الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

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