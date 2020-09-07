شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا عن تسجيل 5185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و30 ألفاً و690 حالة، وهو رابع أكبر عدد من الإصابات في العالم.

كما أكدت السلطات 51 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 17871.

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