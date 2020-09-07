شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الاثنين، أن البر الرئيسي الصيني سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من سبتمبر/أيلول مقابل 10 حالات في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 22 يوماً متتالية بدون إصابات محلية.
وسجلت اللجنة أيضاً 17 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85134 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.
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