شكرا لقرائتكم خبر عن 814 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ألمانيا 814 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقاً لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 250799.

ولم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتاً عند 9325.

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