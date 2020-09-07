الذهب يكسب وسط قلق عالمي مستمر حيال النمو.. الأونصة فوق 1930 دولاراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تعافٍ اقتصادي سريع من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا ودعمت الآمال باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1933.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1916.24 دولار يوم الجمعة. والأسواق الأمريكية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.

وصعد الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1939.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية «السياق العام لتقريرالوظائف الأمريكي الصادر في الأسبوع الماضي أظهر أن التعافي مستمر في التباطؤ. في الواقع، مكاسب الأجور كانت ضعيفة بشكل عام. وتابع: بالإضافة إلى ذلك يظل بقاء أسعار الفائدة ضعيفة لفترة أطول مفيداً للمراهنين على ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي.

وتبنت البنوك المركزية في أرجاء العالم إجراءات تحفيز ضخمة وخفضت أسعار الفائدة قرب الصفر لتخفيف أثر الفيروس في الاقتصاد مما ساهم في صعود الذهب أكثر من 28 في المئة منذ بداية العام.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.5 في المئة إلى 27.02 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 899 دولاراً وكذلك البلاديوم إلى 2309.49 دولار. (رويترز)