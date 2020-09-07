تعرّف إلى قائمة فوربس.. 30 مبدعاً عربياً تحت سن الـ 30

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة المبدعين الشباب الذين يعملون على تغيير المنطقة «30 Under 30» لهذا العام. وتضم مجموعة من العقول الشابة تحت سن 30- اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019- من مبتكرين ومخترعين ومفكرين، ممن لديهم القدرة والرغبة في إحداث فارق في منطقة الشرق الأوسط.

وتضم القائمة 8 قطاعات: التعليم، الترفيه والرياضة، التسويق، الصناعة، القانون والسياسة، البيع بالتجزئة والأغذية والمشروبات، ورواد الأعمال الاجتماعيين، والتكنولوجيا. كما تسلط الضوء على مجموعة مختارة من أفضل العقول الشابة عبر هذه القطاعات في الشرق الأوسط. مثل خالد الشثري، 28 عاماً، مؤسس شركة (Norabic) السعودية، الذي نجح في بناء الشركة وتوسيع أعمالها المقدرة بملايين الدولارات. وسعيد الزهراني، 26 عاماً، مؤسس شركة برق للطيران التي تعمل على تصنيع المركبات من دون طيار. وحصلا على العديد من براءات الاختراع المتعلقة بمجال عمليهما، وطوّرا التكنولوجيا الحديثة.

هناك أيضاً محمد ضوافي، 27 عاماً، مؤسس شركة (Cure Bionics) التي تطور وتصنع الأيدي والأذرع الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة. فضلًا عن سباندانا بالايبو، 24 عاماً، مؤسس منصة توظيف العمالة الماهرة وغير الماهرة (ZoEasy) وغيرهما ممن يعملون على إحداث فارق كبير في حياة الآخرين.

وبالنسبة لجميع أعضاء القائمة الـ30، فإن إنجازاتهم في مثل هذه السن المبكرة، تبعث على الفخر والتفاؤل. فيما يبلغ أصغر شخصين في القائمة 20 عاماً فقط.

وقد أسس التونسي سعيد زروق شركة (Edutest Group) التي توفر ميزة التعليم الجيد، من خلال تحديد وتمكين وربط الطالب بمؤسسات المنح الدراسية والمساعدات المالية. كما أن دور اللبناني كامل وهبي- نظراً لكونه عضواً في قطاع الاتصال الوطني للشباب، التابع لرئاسة الجمهورية اللبنانية- مكّنه من التأثير في السياسة الوطنية الشاملة لصالح الشباب في لبنان، بينما لا يزال في الجامعة.

ولإعداد القائمة بحثت فوربس عن المرشحين المبتكرين والمخترعين والمفكرين، ممن لديهم القدرة والرغبة في إحداث فارق في منطقة الشرق الأوسط، للتوصل إلى أفضل مجموعة من رواد الأعمال والمؤسسين والمخترعين وقادة السياسات ورواد الأعمال الاجتماعيين.

ودعت فوربس محكمين مستقلين من مجلس فوربس الشرق الأوسط التكنولوجي، بالتعاون مع مجموعة من أهم المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في المنطقة، لإبداء آرائهم أيضاً، وهم: د. موضي الجامع، مدير عام التكنولوجيا الرقمية في أكاديمية (stc) ويوري ميسنيك، رئيس قسم التكنولوجيا في المجموعة في بنك أبوظبي الأول، و د. سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، وهيفاء ضياء العطية، الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة الملكة رانيا، وزينة القيسي، مدير التكنولوجيا الناشئة والشراكات العالمية، دبي الذكية.

في حين جاءت الترشيحات من 26 جنسية مختلفة لهذه القائمة، التي لا تتعدى أعمار مرشحيها 30 عاماً، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. أي أن المرشحين يجب ألا يكون ميلادهم بعد عام 1990. لكن ليس هناك شرط متعلق بالجنسية، بل على المرشحين أن يكونوا مقيمين في منطقة الشرق الأوسط. وإذا كان لدى الشركة اثنان أو أكثر من المؤسسين دون سن 30 عاماً، ووقع عليهم الاختيار ضمن القائمة، يتم احتسابهم كمرشح واحد. وتضم القائمة المرشحين النهائيين، من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر ولبنان وعُمان والكويت وتونس.

القائمة في الإمارات:

- نايلة خان

- حسام محسنة

- صابرين إمام

- عويس زهران

- ليزا فو

- زين مصري

- أحمد العايدي

- ماجد حلاوي

- سباندانا بالايبو

- ماتيو بوفا

- اكانكشا تانجري

- نور نعيم

- كريم إبراهيم وتوفيق عساف

- زهرة لاري

- نديم هبر

القائمة من لبنان:

- بول بركات دياب وإيلي نحاس

- كامل وهبي

- عباس صيداوي

- ناتالي نصرالدين

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القائمة من السعودية

- خالد الشثري

- سعيد الزهراني

- ريما الجفالي

القائمة من مصر

- خالد الصياد

- فريدة عثمان

- علي محمود

من تونس

- سعيد زروق

- محمد ضوافي

- سلطنة عمان

- عدنان الشعيلي

من الكويت

- عذبي ونوري العنزي

من الأردن

- علي الغزاوي