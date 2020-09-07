حطت طائرة الوزير الروسي في مطار دمشق الدولي. ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس بشار الأسد الوزير في العاصمة السورية، ومن المقرر أيضا عقد لقاء بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والوزير الروسي.
هذه هي الزيارة الأولى للافروف إلى سوريا منذ فبراير/ شباط 2012. وأعلن الإعلام السوري، في وقت سابق، عن وصول وفد من الحكومة الروسية برئاسة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف إلى دمشق. كما تظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لإفريقيا والشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يصل إلى مطار دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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