شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يعلن ضبط خلايا متخصصة فى عمليات التسميم والطعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، ضبط خلايا متخصصة في عمليات التسميم والطعن، جاء ذلك نقلا عن العربية.

فى غضون ذلك، ألقت قوات الأمن التونسية، صباح اليوم الاثنين، القبض على 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذى الهجوم الإرهابى فى سوسة، جاء ذلك نقلا عن وسائل إعلام تونسية.

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وشهدت تونس أمس عملية إرهابية حيث قُتل عنصر من الحرس الوطنى التونسى، فى هجوم إرهابى فى مدينة سوسة الساحلية فى شرق البلاد وقتلت قوات الأمن ثلاثة إرهابيين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطنى التونسى، حسام الدين الجبالى، إن دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطنى تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابى فى وسط مدينة سوسة، على بعد 140 كيلو مترا جنوب العاصمة تونس، موضحا أن واحداً منهما استُشهد والثانى مصاب بجروح فى المستشفى.

ولفت المتحدث باسم الحرس الوطنى التونسى إلى أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، موضحا أن ثلاثة إرهابيين قُتلوا فى تبادل إطلاق نار، كما أكد المتحدث باسم الحرس الوطنى التونسى استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.