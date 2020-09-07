شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء، ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس وإعداد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها. ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التى تهم العمل العربي المشترك، وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات التى شهدتها التطورات الأخيرة وتطورات الوضع فى ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية .

كما يتضمن جدول الأعمال موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي فى مجال التصدي لجائحة (كوفيد -19 )، الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف فى وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن .

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