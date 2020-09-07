شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، دورية أمنية بمدينة سوسة التونسية.

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وجددت الجزائر في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية الجزائرية، "تضامنها التام مع تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يتمكن أبدًا من النيل من عزيمتها شعبًا وحكومة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".

وأكدت الجزائر عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها.