شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 11 حالة وفاة و 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد، عبر بيان مقتضب بصفحته على فيس بوك، مشيرا إلى تسجيل 1085 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 18,834 حالة، وتعافى 81 حالة، ليصل إجمالي المتعافين 2.162 حالة، مقابل وفاة 11 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة 296 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وفى وقت سابق، أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بليبيا، تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى عدد الإصابات 15 ألفا و773 حالة.

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وأضاف المركز - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 254، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة يصل إلى 13 ألفا و663 حالة.