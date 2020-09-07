شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 4 مزايا لبرنامج توطين قطاع المقاولات لأصحاب العمل والمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم (الاثنين)، عن المزايا التي تحصل عليها منشآت قطاع المقاولات، بعد التسجيل في برنامج توطين القطاع.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، 4 مزايا هي التأهيل والإرشاد المهني من خلال توفير فريق إرشاد لتأهيل المستفيدين، بما يتناسب مع احتياج صاحب العمل، والدعم المالي من خلال برامج دعم التوظيف المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

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وأضاف أنه من بين المزايا أيضًا، تحفيز القطاع الخاص على التوظيف بالشراكة مع القطاعات الحكومية، وزيادة أعداد الخبراء المحليين العاملين في قطاع المقاولات.

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