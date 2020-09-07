شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة الأولى عربياً في الأبحاث الخاصة بـ«جائحة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير حديث صادر عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ25 عالمياً، في الإنتاج البحثي العلمي حول جائحة فيروس “كورنا” المستجد.

وأوضحت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن المملكة أعدت أكثر من 260 ورقة علمية متعلقة بجائحة “كورونا” شارك فيها باحثون من الجامعات والمراكز البحثية الوطنية.

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ورصد التقريـر أبرز الأنشــطة علــى مســتوى مراحــل البحــث والتطويــر والابتــكار خلال 4 أشــهر منــذ بدايــة مارس وحتى يوليو 2020، مبيناً أن العلماء والباحثين في الجامعــات ومؤسســات البحــوث الوطنيـة أسهموا في نشـر أكثـر مـن 260 ورقـة بحثيـة في مجالات علميـة معتبــرة.

وأبان أن البحوث غطت معظــم المجالات العلميــة الخاصــة بسلســلة التدابيــر لمواجهــة الجوائــح، وركزت على المجالات ذات التعقيـد التقنـي المنخفـض “التنبـؤ والمراقبـة والكشــف”، إلى جانب عدد قليل من الأوراق كانت في مجالات التعقيـد التقنـي العـالي “العلاجـات واللقاحـات“.

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