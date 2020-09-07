شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: حالة مطرية تبدأ غداً على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تعم حالة مطرية بدءا من يوم غد (الثلاثاء) على بعض المناطق في المملكة.

Advertisements

وأوضح الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن الحالة تشمل أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، متوقعاً أن تمتد هذه الأجواء فيما بعد إلى أجزاء من شمال المملكة والوسطى والشرقية.

وأكد أن الأمطار ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة، وسيصاحبها تساقط حبات البرد والرياح.