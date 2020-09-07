شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطرح نظام «أندرويد 11» الجديد خلال الشهر الجاري.. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة جوجل أن نظام أندرويد 11 الجديد يأتي بوظائف جديدة بالنسبة لنظام أندرويد أوتو المخصص لدمج الهواتف الذكية بالسيارات.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن نظام أندرويد 11 الجديد يتيح حالياً إمكانية وصول جميع الهواتف إلى نظام أندرويد أوتو لاسلكياً، بعدما كانت خاصية الاتصال اللاسلكي تقتصر على هواتف جوجل Pixel وبعض موديلات هواتف سامسونج، وكان يتم توصيل جميع الهواتف الذكية الأخرى عن طريق منفذ USB لكي يتم استعمال نظام أندرويد أوتو.

ومن المتوقع البدء في طرح نظام جوجل أندرويد 11 خلال شهر سبتمبر الجاري، ولكن يجب أن تكون السيارة متوافقة أيضاً مع خيار الاتصال اللاسلكي مثل الهاتف الذكي.

ويوفر نظام أندرويد أوتو العديد من الوظائف الجديدة، ومنها:

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تطبيقات جديدة

قامت شركة جوجل بفتح نظام التشغيل المخصص للسيارات للعديد من الشركات الأخرى؛ حيث يمكن الاستفادة من تطبيقات الملاحة من الشركات الأخرى مثل TomTom وSygic وMapFactor، علاوة على إمكانية دمج تطبيقات صف السيارة للانتظار وشحن السيارات الكهربائية.

تحسين المساعد الصوتي

يقوم المساعد الصوتي اعتباراً من الآن بعرض الأوامر الصوتية، التي تم التعرف عليها، على الشاشة، بحيث يتمكن المستخدم من معرفة ما إذا كان الأمر الصوتي “Ok Google” قد تم فهمه بصورة صحيحة، أو ما إذا كان الأمر يتطلب تكرار/تصحيح الأمر الصوتي.

لم تعد هناك حاجة للتطبيق

لم تعد هناك حاجة لاستعمال تطبيق أندرويد أوتو منذ إصدار غوغل أندرويد 10؛ حيث يمكن للمستخدم إنشاء عملية الاتصال بين السيارة والهاتف الذكي دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق أولا، مع ذلك يتعين على المستخدم تحميل التطبيق إذا كان يستعمل أندرويد أوتو على الهاتف الذكي مباشرة.