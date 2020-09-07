إسرائيل تفرض حظرا للتجول في المدن الأكثر تعرضا للإصابة بـ"كورونا"

فبحسب المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، تم اتخاذه القرار، يوم أمس الأحد، من قبل لجنة وزارية مختصة لمكافحة الفيروس.

وجاء في البيان "بالإضافة إلى القرارات الأخيرة قررت هيئة "المناطق المحظورة" فرض حظر تجوال عام على جميع المدن "الحمراء"، اعتبارا من الساعة 19:00 يوم الاثنين 10 سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى حظر تام للتجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الداخل و20 شخصا في الأماكن المفتوحة، وإغلاق المؤسسات التعليمية، وزيادة الإشراف".

وضمت اللجنة الوزارية الى قائمة المستوطنات التابعة لـ "المنطقة الحمراء"، 40 مدينة وبلدة، وسيكون هناك حظر تجول كل يوم من الساعة 19.00 إلى 5.00 صباح اليوم التالي.

في هذا الوقت، يسمح بالابتعاد عن المنزل على مسافة تصل إلى 500 متر، كما وسيتم إغلاق المؤسسات التعليمية، باستثناء المؤسسات المتخصصة، وسيتم إغلاق المؤسسات، باستثناء التي تنتج مواد هامة، من الساعة 19.00.

ونشر مكتب رئيس الحكومة بيانا جاء فيه "أعلم أن القيود ليست سهلة ، لكن لا مفر منها في الوضع الحالي ... يحذر الخبراء من أنه في سياق ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض في إسرائيل، يمكن أن يتغير الوضع بشكل كبير في أي وقت، حيث سيزداد عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة وعدد الوفيات بشكل كبير"، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إن هذه القرارات والاجراءات المتخذة في ضوء هذه المعطيات تعتبر متزنة ومسؤولة ومنسجمة مع الواقع".