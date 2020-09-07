شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان العراقية لـ"فرض القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، إنطلاق عملية أمنية لـ"فرض القانون" وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق. وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طوارئ شرطة ميسان باشرت، صباح اليوم، بمهام فرض القانون وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير". Advertisements يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم منذ أيام بعملية عسكرية واسعة في محافظات جنوب العراق لـ"فرض القانون" هناك بعد اتساع ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة.

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