شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. توقيف 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذي العملية الإرهابية في سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام تونسية صباح اليوم الإثنين، إن قوات الأمن تمكنت من توقيف 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذي العملية الإرهابية في سوسة.

وذكرت صحيفة الشروق، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمرت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بإيقاف 7 أشخاص على علاقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع صباح أمس بأكودة من ولاية سوسة.

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وصرح الناطق الرسمي لقطب مكافحة الإرهاب سفيان السليطي لإذاعة شمس أف أم، أن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذي الهجوم بالإضافة لشقيقيي إرهابي ثان أصيل مكثر من ولاية سليانة.

وأضاف السليطي أنه تم ايقاف 3 عناصر استقطاب ووفق نفس المصدر لا تزال الأبحاث متواصلة بفرقة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة بإشراف النيابة العمومية.

يذكر أن عملية أكودة الإرهابية أدّت إلى استشهاد عون حرس وإصابة آخر. كما تمكّنت الوحدات الأمنية من القضاء على ثلاثة إرهابيين.