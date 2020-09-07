شكرا لقرائتكم خبر عن جهود رسمية وشعبية في السودان لحماية المدينة الملكية من الفيضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل الجهود الرسمية والشعبية في السودان، لحماية المدينة الملكية بالبجراوية بولاية نهر النيل من خطر الفيضان بعد تعرض موقع المدينة الملكية الأثري بمنطقة البجراوية لتهديد خطير من فيضان نهر النيل، حيث اقتربت المياه من منطقة المدينة والحمام الملكي.

وتضافرت جهود مكتب الآثار بمدينة شندي وجامعة شندي وقسم الآثار جامعة الخرطوم مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف وسلطات ولاية نهر النيل، بجانب جهود العاملين بالموقع لحاية المدينة من الدمار بإقامة تروس من الأحجار وجوالات الرمل في المناطق المهددة لحمايتها.

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ووصل إلى الموقع مسؤولو الآثار في الخرطوم وولاية نهر النيل وبدأوا في دراسة الوضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين المنطقة الاثرية المسجلة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن السودان تشهد موجة فيضانات فى مناطق واسعة من ولايات السودان المختلفة لم تشهدها منذ العام 1988م