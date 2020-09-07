شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من قرية المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله. وذكرت مصادر أمنية ومحلية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مصطفى شريتح، ويحيى حسن لدادوة، بعد أن داهمت منزليهما في القرية وفتشتهما.

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