شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى يزور إريتريا بصحبة وفد أمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى إريتريا بصحبة وفد أمنى، اليوم الاثنين، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق، أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، القائد العام للقوات المسلحة، أنه لن يدخر جهدا فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية وإذكاء روح التعايش الدينى السلمى وسط جميع مكونات الشعب.

وأكد أن جميع الأقباط يؤيدون كل ما جاءت به اتفاقية السلام، التى تم توقيعها بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، فى جوبا.

وأعرب الوفد عن تمنياته بأن تحقق تلك الاتفاقية ما يحلم به الشعب السودانى من الوحدة والأمن والاستقرار والتنمية فى وطن منفتح بعلاقاته فى محيطه الإقليمى.