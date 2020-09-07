شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح فى محافظة ميسان العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية لـ"فرض القانون وتعزيز الاستقرار" في محافظة ميسان، وذكرت الخلية في بيان - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان باشرت صباح اليوم مهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".

وأضافت أن "قطعات من فرقة الرد السريع شرعت بعمليات التفتيش في قضاء المجر حاليا ولازالت مستمرة، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين من ضمن قائمة أسماء جار البحث عنهم ".

من جانب أخر أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين، فتح تحقيق لتحديد "الجهة المقصرة" بعد سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

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