شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح فى محافظة ميسان العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية لـ"فرض القانون وتعزيز الاستقرار" في محافظة ميسان، وذكرت الخلية في بيان - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان باشرت صباح اليوم مهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان، حيث شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".
وأضافت أن "قطعات من فرقة الرد السريع شرعت بعمليات التفتيش في قضاء المجر حاليا ولازالت مستمرة، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين من ضمن قائمة أسماء جار البحث عنهم ".
من جانب أخر أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين، فتح تحقيق لتحديد "الجهة المقصرة" بعد سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.
وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي أحدها سقط على مرآب للسيارات في المطار المدني، مما أدى إلى تضرر 4 سيارات مدنية للمواطنين، وقد تبين أن انطلاقها كان من منطقة الزيتون في قضاء أبو غريب غربي العاصمة".
ويضم مطار بغداد الدولي جزءين مدني وعسكري، وتتواجد قوات أمريكية إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار الذي تعرض لقصف متكرر مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عملية أمنية لنزع السلاح فى محافظة ميسان العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.