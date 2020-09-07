شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة فى غزة تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 182 إصابة بكورونا داخل القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس بلغ 1151 إصابة منها 1054 نشطة وبينها 1024 من المجتمع و30 من العائدين.
وأكدت أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع عن كثب الحالة الوبائية وتتخذ الاجراءات التي تناسب كل منطقة وعمليات التقصي مستمرة.
من جانبها قررت وزارة الداخلية في غزة تخفيف اجراءات حظر التجوال عن العديد من مناطق قطاع غزة في إطار ما اسمته تطورات الحالة الوبائية.
وأعلن الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم، تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق (المغازي، والمصدر، وتبة 86) وسط القطاع.
كما أعلن تخفيف إجراءات حظر التجوال في الجزء الشرقي من حي الزيتون بمدينة غزة، الواقع شرق شارع صلاح الدين، والمنطقة الممتدة حتى تقاطع شارع المنصورة. (كما هو موضح في الخارطة المرفقة)
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